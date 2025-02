Médico abusa sexualmente de paciente menor de idade na presença da mãe e justifica: “procedimento clínico”

Uma adolescente de 17 anos denunciou o médico Alfredo Carlos Dias Mattos Junior pelo crime de abuso sexual. Conforme denúncia, oferecida pelo Ministério Público de Goiás, o homem teria cometido o crime dentro de um consultório no Hospital Ruy Azeredo, em Goiânia. As informações foram divulgadas pelo G1.

Segundo relato, a jovem foi buscar por atendimento médico devido a uma dor no estômago. No local, ela foi atendida por Alfredo Carlos, que é cirurgião gástrico. O atendimento aconteceu no ano de 2023 e a adolescente estava acompanhada de sua mãe.

De acordo com a denúncia, o médico solicitou os exames de endoscopia e ultrassom endovaginal e, com os resultados, afirmou que as dores da menina eram causadas por um quadro de “anteversão do útero”, conhecido também como “útero invertido”.

Com o “diagnóstico”, ele pediu para a adolescente tirar as roupas pois iria “corrigir o problema ali mesmo”. Os abusos começaram com toques nas mamas sob a desculpa de “ensinar a jovem a fazer o autoexame”, e seguiram com toques e manipulação do órgão genital da jovem”. A mãe da adolescente, que presenciou o abuso, pediu para que o médico parasse, mas ele afirmou que estavam “colocando o útero no lugar”.

Ao procurarem por um ginecologista, mãe e adolescente foram informadas de que o suposto procedimento realizado pelo médico não existe na ginecologia.

Condenação por assassinato

A denúncia realizada pela adolescente não é a primeira feita contra o médico. Em 2011, Alfredo Carlos foi condenado pela morte de Magda Maria Braga de Mattos, sua ex-esposa, em um hospital de Nova Lima (MG) no fim dos anos 1990.

Magda estava internada para fazer uma cirurgia e tratar dores abdominais. Por não aceitar que a ex-esposa estava se relacionando com outro homem, o médico dopou a mãe que a acompanhava e aplicou álcool no soro da vítima, causando uma reação com as medicações utilizadas por ela e levando a sua morte.

Ele foi condenado em 2011 e recebeu o direito de recorrer em liberdade.