Justiça de SP manda TV Globo indenizar Suzane Richthofen; entenda o motivo da decisão

Suzane Richthofen, condenada por matar os pais, processou a TV Globo após ter laudo psicológico exibido no 'Fantástico', em 2018

A Justiça de São Paulo condenou a TV Globo a indenizar em R$ 10 mil Suzane Richthofen, condenada por matar os pais, que agora se chama Suzane Louise Magnani Muniz. A ex-detenta, que atualmente cumpre pena em regime aberto e, recentemente, virou notícia ao mudar de endereço, processou a emissora por conta da exibição de um laudo psicológico sigiloso durante uma reportagem do programa “Fantástico”.

Conforme o jornal “Folha de S.Paulo”, o documento em questão analisava se Suzane tinha condições de deixar o regime fechado e progredir para o semiaberto. Ele foi exibido pelo “Fantástico”, em 2018, que mostrou que não haviam evidências de que ela era perigosa, mas ressaltou que tinha personalidade manipuladora e agressividade camuflada.

Na época, Suzane entrou com uma ação judicial, alegando que teve sua liberdade invadida, uma vez que o laudo permanecia em sigilo.

Em primeira instância, a ex-detenta obteve um parecer favorável e a emissora foi condenada a indenizá-la. O valor deveria ter sido pago no final do ano passado, mas a TV Globo recorreu. A ação foi novamente avaliada em segunda instância e Suzane venceu novamente.

Apesar disso, ainda cabe recurso. A emissora foi procurada, mas informou que não comenta decisões judiciais e não disse se ainda pretende recorrer.

A defesa de Suzane também não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Mudança de endereço

Suzane, que cumpre pena em regime aberto desde janeiro de 2023, recentemente se mudou com o marido, o médico Felipe Zecchini Muniz, para a cidade de Águas de Lindóia, no interior de São Paulo. Antes, o casal vivia com o filho em Bragança Paulista, na mesma região.

Conforme revelado pela coluna True Crime, do jornal “O Globo”, a mudança teria ocorrido em função do trabalho do marido. No entanto, a chegada da “personalidade” não agradou a vários moradores locais.

Em fala à coluna, uma moradora revelou que Suzane foi a um dos salões de beleza mais movimentados da região para fazer uma escova em seus cabelos, no entanto, ao chegar no local as demais clientes foram embora.

Desde que chegou ao novo endereço, Suzane foi flagrada em diversos momentos que vão desde um banho nas cachoeiras da Serra da Mantiqueira, a uma ida à feira de rua. Em todos eles, a população desaprova a presença da ex-detenta e a chamam de “ilustre psicopata”.

Suzane ao lado do irmão, Andreas, e dos pais: Marísia e Manfred Wikipedia

Morte do casal Richthofen

Os homicídios chocaram a população e são considerados um dos mais marcantes já ocorridos no Brasil. Manfred, alemão naturalizado brasileiro, era engenheiro e tinha 49 anos quando foi morto. Já Marísia era psiquiatra e tinha 50 anos. Ambos dormiam quando foram brutalmente atacados, no dia 31 de outubro de 2002.

Segundo a Justiça, Suzane planejou a morte dos próprios pais e teve a ajuda do então namorado, Daniel Cravinhos, e do irmão dele, Cristian. Logo depois do início das investigações, a jovem foi presa.

Em 2006, ela foi julgada e condenada a 39 anos e seis meses de prisão em regime fechado. No entanto, entrou com vários pedidos de revisão e conseguiu reduzir o tempo para 34 anos e 4 meses de prisão. A previsão é que ela cumpra a sentença no dia 25 de fevereiro de 2038.

A primeira vez que Suzane deixou a Penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé, no interior de São Paulo, foi em março de 2016, depois de conquistar o regime semiaberto e ter direito a uma saída temporária de Páscoa. Em setembro de 2022 ela obteve mais uma “saidinha temporária”, quando chamou a atenção por conta da aparência. Bem vestida, ela virou alvo de várias publicações nas redes sociais.

Ela tentava obter a progressão desde 2017 para o regime aberto, mas até então todos os pedidos tinham sido negados. No início de 2023, ela finalmente conseguiu o benefício.

Após sair da prisão, Suzane passou a morar em Angatuba, também no interior de São Paulo. Além de cursar biomedicina em uma faculdade particular, ela também prestou o concurso público da Câmara Municipal de Avaré, visando uma vaga como telefonista.

Além disso, abriu um cadastro de Microempreendedor Individual (MEI) no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) de Angatuba para seu ateliê de costura, cujas peças são vendidas pelas redes sociais.

Ela deu à luz o primeiro filho no último dia 26 de janeiro de 2024, em um hospital de Atibaia, também no interior paulista, onde o médico trabalha. Para evitar o assedio, foi montada uma verdadeira “operação de guerra” na unidade de saúde, com ameaça de demissão aos funcionários que vazassem a informação sobre o parto. Pouco depois, ela também voltou a cursar Direito.

Em setembro do ano passado, Suzane voltou a ser notícia depois que prestou concurso para o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). Ela concorreu ao cargo de escrevente, cujo salário mensal é de R$ 6.043, mas não obteve a nota suficiente para avançar e foi desclassificada.

Suzane Richthofen, Daniel e Cristian Cravinhos: condenados pela morte do casal Richthofen

Irmãos Cravinhos

Daniel Cravinhos, que era aeromodelista na época dos assassinatos, foi condenado a 39 anos de prisão. Em 2018, ele obteve a progressão de pena para o regime aberto e deixou a Penitenciária de Tremembé. Ao sair da cadeia ele retirou o sobrenome famoso e se casou com a maquiadora Andressa Rodrigues, com quem teve uma filha.

Atualmente, Daniel trabalha em um ateliê onde customiza aviões de brinquedo, aviões reais e motos esportivas. Ele também pratica motovelocidade e diz que tem uma vida normal.

Recentemente, Andressa apareceu nas redes sociais dizendo que foi abandonada por ele, logo após o parto da filha. Meses depois, ele se casou novamente.

Já Cristian Cravinhos, condenado a 38 anos de prisão pelo assassinato, é o único que segue preso. Porém, busca a progressão para o regime aberto. Em agosto passado, ele obteve um parecer favorável em um exame criminológico, no qual foi avaliado por psicólogo, psiquiatra e assistente social.

No Natal de 2024, ele apareceu nas redes sociais comemorando a “saidinha” de fim de ano e disse que espera que essa tenha sido a última, já que ele espera conseguir o regime aberto.