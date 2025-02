Justiça analisa pedido de recompensa de idoso que devolveu R$ 131 milhões ao banco

Um idoso que recebeu uma transferência equivocada de R$ 131 milhões em sua conta bancária entrou na Justiça para reivindicar uma recompensa pelo dinheiro devolvido. O montante, creditado erroneamente pelo banco, foi devolvido imediatamente, mas a situação gerou transtornos que levaram o correntista a buscar compensação financeira.

ANÚNCIO

A defesa do aposentado alega que ele tem direito a uma recompensa de 10% sobre o valor recebido, o que equivale a pouco mais de R$ 13 milhões. O pedido se baseia no artigo 1.234 do Código Civil, que prevê uma compensação para quem devolve bens encontrados. Além disso, a ação inclui uma solicitação de indenização por danos morais, no valor de R$ 150 mil, devido ao impacto emocional sofrido desde o ocorrido.

LEIA TAMBÉM:

Transformado em milionário por um dia por erro do banco, homem agora quer recompensa de R$ 13 milhões

Audiência e posicionamento do banco

A primeira audiência do caso ocorreu em 18 de fevereiro, mas ainda não houve um acordo entre as partes. O banco, responsável pelo erro, tem um prazo para apresentar sua defesa antes da definição de uma nova sessão.

O idoso, cliente da instituição há mais de duas décadas, informou o banco assim que percebeu o saldo fora do normal. Entretanto, apesar de sua atitude honesta, relatou ter enfrentado grande pressão para devolver a quantia de imediato. Além disso, sofreu cobranças indevidas e passou por um forte desgaste emocional devido à repercussão do caso.

A instituição financeira foi questionada sobre o andamento do processo, mas informou que não comenta ações judiciais em andamento. Enquanto isso, a defesa do aposentado sustenta que a situação trouxe consequências que impactam seu cotidiano até hoje.