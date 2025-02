Internautas comemoram o linchamento de casal suspeito de assassinar uma criança de 2 anos

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que uma multidão de moradores da cidade de Tabira, no Sertão de Pernambuco, cerca uma viatura que levava Giselda da Silva Andrade e Antônio Lopes, suspeitos pela morte do menino Arthur Ramos Nascimento, de 2 anos. Na chegada a delegacia, populares conseguiram arrancar o casal de dentro do veículo e promoveram o linchamento dos suspeitos. A ação foi celebrada na internet.

ANÚNCIO

Leia também:

Em meio a publicações feitas no X, antigo Twitter, é possível encontrar diversas mensagens de apoio à população que promoveu o linchamento do casal. Antônio e Giselda foram retirados do veículo e agredidos em frente à delegacia. Os dois chegaram a ser socorridos e foram levados à unidade hospitalar, mas o homem não resistiu aos ferimentos. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde de Giselda.

Diversos vídeos foram compartilhados com imagens da ação dos populares, dando início a um grande debate político nas redes sociais. Entre os comentários, internautas apoiaram a ação dos populares e incentivaram o ato.

“A punição mais branda para esses vermes seria o linchamento em praça pública, seria o mínimo”, comentou um internauta. “Os únicos resquícios de justiça no Brasil são a vingança privada, a violência policial e o linchamento público”, declarou outro.

Por outro lado, alguns internautas criticaram a ação da população, visto que o casal ainda era investigado pelo caso. “Linchamento é um fenômeno que me assombra muito ver como as pessoas conseguem regredir para era das cavernas quando agem no coletivo”, comentou um. “Não se deve fazer linchamento nunca. Nenhuma hipótese. Se o crime foi bárbaro o comportamento da população foi pior”, reforçou outro.

Entenda o caso

Arthur Ramos Nascimento, de 2 anos, deu entrada em um hospital de Tabira com lesões em diversas partes do corpo. Mesmo com atendimento médico, o menino não resistiu aos ferimentos e faleceu, provocando uma onda de indignação na população.

Segundo as informações iniciais sobre o caso, a mãe do menino mora em outro estado e tinha deixado a criança sob cuidados de Antônio e Giselda, que foram acusados das agressões que resultaram na morte do menino. O casal foi localizado e preso no final da última terça-feira, mas o carro que os levava à delegacia foi interceptado por populares que promoveram um linchamento no local.