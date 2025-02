Idoso morre após engasgar durante jantar com a família em Piracicaba

Um momento de convivência familiar terminou em tragédia na noite de sexta-feira (16), em Piracicaba. Um homem de 65 anos faleceu após engasgar enquanto jantava ao lado do filho.

De acordo com o boletim de ocorrência, o idoso sofria de demência e, por vezes, precisava de auxílio para se alimentar. No momento do incidente, o filho estava no banheiro quando ouviu sons incomuns vindos da cozinha. Ao chegar ao local, encontrou o pai sem conseguir respirar.

Tentativa de socorro e desfecho do caso

Diante da situação, ele tentou desobstruir as vias aéreas do idoso, mas, apesar do esforço, a situação se agravou rapidamente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, mesmo com as tentativas de reanimação, a vítima não resistiu e faleceu no local.

Segundo relatos e nota publicada pelo JP Jornal, essa não era a primeira vez que o idoso enfrentava episódios de engasgo, mas, desta vez, a gravidade do ocorrido impediu qualquer possibilidade de recuperação. O caso foi registrado pela Polícia Civil.

O episódio chama atenção para a importância dos cuidados com pessoas que apresentam dificuldades na alimentação, especialmente idosos com condições médicas que afetam a deglutição. Técnicas adequadas e acompanhamento profissional podem ajudar a prevenir situações semelhantes.