Homem de 33 anos agride e ameaça de morte com machado a própria companheira no interior de SP

Na madrugada desta quarta-feira, 19 de fevereiro, um homem, de 33 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM) por violência doméstica após agredir e ameaçar de morte com um machado a própria companheira.

De acordo com informações do portal g1, o caso aconteceu no Jardim Esplanada, em Araraquara, município localizado no interior do estado de São Paulo.

A PM foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a vítima, de 18 anos, que não teve o nome divulgado, trancada na garagem de casa. Conforme o Boletim de Ocorrência, ela tinha uma lesão no rosto, hematomas e um corte abaixo do olho esquerdo, que estava sangrando.

Sob efeito de bebida alcoólica, o suspeito, além de não abrir o portão, entrou na residência e saiu com um machado, ameaçando a companheira e um cabo da PM.

Vítima recebeu atendimento e foi liberada

A polícia solicitou apoio e o homem acabou soltando o machado na garagem. O cadeado do portão foi arrombado e o suspeito foi detido. À vítima, ele disse que, ao sair da cadeia, mataria ela e os pais.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central. Ela foi medicada e liberada.

Já o homem, foi conduzido para a Cadeia de Santa Ernestina e segue à disposição da Justiça. O caso foi apresentado no Plantão Policial e será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).