Esquecido por 4h no sol: menino de 2 anos morre após ser deixado em carro por dona de creche

A Polícia Civil investiga a morte do menino Salomão Rodrigues Faustino, de 2 anos, que foi esquecido em um carro por pelo menos 4 horas, em um dia de forte calor, em Nerópolis, em Goiás. O garoto estava no veículo com a dona de uma creche, que desceu e o deixou na cadeirinha, preso ao cinto, com os vidros fechados. A mulher tentou fugir após a constatação do óbito, mas acabou presa.

ANÚNCIO

O caso aconteceu na manhã de terça-feira (18). Segundo o delegado André Fernandes, responsável pelo caso, a dona da creche, Flaviane Lima, além de cuidar do garoto, também fazia o transporte dele até o local.

Na ocasião, ela o buscou em casa e seguiu até o berçário. Porém, ao chegar lá, desceu e deixou o menino no carro. A mulher só lembrou dele cerca de 4 horas depois, quando já o encontrou desacordado. Flaviane acionou o Corpo de Bombeiros, que levou o garoto ao Hospital Sagrado Coração de Jesus, mas o óbito foi confirmado.

“A proprietária do berçário esqueceu no interior do veículo a criança de 2 anos, que ficou trancada por 4 horas sob forte sol”, disse o investigador, em entrevista ao G1.

LEIA TAMBÉM:

Após a comprovação do falecimento do menino, Flaviane tentou fugir. Conforme o delegado, ela foi localizada na cidade de Itaberaí, que fica a cerca de 80 km de Nerópolis. Ao ser ouvida, ela disse que tinha que receber outros três novos alunos na creche naquela data e, por isso, acabou se esquecendo de Salomão.

A mulher foi autuada em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e depois encaminhada ao Complexo de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia. Ela deve passar por uma audiência de custódia nesta quarta-feira (19).

ANÚNCIO

A defesa de Flaviane não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Dia de forte calor

A morte de Salomão ocorreu em um dia em que os termômetros na cidade de Nerópolis chegaram a registrar 30ºC.

Autoridades da Defesa Civil fazem alertas sobre os riscos da exposição solar em dias de forte calor, tanto para pessoas quanto animais. Entre as recomendações estão exatamente o cuidado para que não se deixe ninguém dentro de veículos fechados expostos ao sol, em função do alto risco de morte.