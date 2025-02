Espírito de carnavalesco da Beija-Flor apareceu no barracão da escola e fez revelação em sonho

Trabalhadores e integrantes da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis revelaram em entrevista ao O Globo que a presença de Laíla, carnavalesco homenageado pela escola em seu desfile no Carnaval deste ano, vem sendo percebida no barracão da escola. Morto em 2021, vítima da Covid-19, Laíla foi o carnavalesco responsável por 13, dos 14, desfiles vitoriosos da escola e neste ano será homenageado quando a agremiação azul e branca passar pela Sapucaí.

ANÚNCIO

Leia também:

Conforme a reportagem, trabalhadores envolvidos na construção do desfile trouxeram diversos relatos afirmando terem avistado o falecido carnavalesco em meio aos preparativos no barracão da escola, na Cidade do Samba.

João Vitor Araújo, que carrega a responsabilidade como carnavalesco da escola neste ano, conta: “Tem pessoas que já cansaram de ver o Laíla por aí. Eu não vi, não tenho essa sensibilidade embora seja espírita. Mas tem muita gente relatando isso... Gente que conheceu o Laíla, e gente que não conheceu dizendo ‘Ih, esse moço da camisa do enredo bem estava aí outro dia’”.

Revelação em um sonho

Segundo o carnavalesco, a confirmação sobre a escolha da escola veio na segunda-feira seguinte ao desfile das campeãs de 2024 após uma reunião que definiu a homenagem ao falecido carnavalesco da escola como o enredo para o Carnaval de 2025. João conta que chegou em casa se “sentindo estranho” e que ao dormir sonhou com Laíla no Arco da Apoteose, como se a escola tivesse finalizado sua passagem pela avenida.

Com o nome de “Laíla de todos os Santos, Laíla de todos os Sambas”, o enredo da escola reflete a fé e a história do carnavalesco vitorioso, que deixou para sempre seu legado e sua marca na história da Beija-Flor. Veja a letra compartilhada pela agremiação em suas redes sociais: