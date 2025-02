Briga por ciúmes envolvendo uma PM termina com disparos e dois feridos em balada na Zona Sul de SP

A soldado Isabela Carvalho Cardoso, de 28 anos, foi presa em flagrante após efetuar dois disparos dentro de uma balada na Vila Olímpia, Zona Sul de São Paulo. O caso, registrado no último domingo (16), teria sido motivado por uma discussão causada por ciúmes.

ANÚNCIO

Leia também:

Câmeras de segurança da casa noturna Vila JK registraram o momento em que Isabela briga com o namorado em meio a uma festa. Segundo testemunhas, ela teria apontado a arma para ele durante a discussão.

No registro da câmera, que não fica claro por conta das luzes e do ângulo, é possível notar parte da ação que foi relatada por seguranças do local. Segundo eles, o namorado da policial militar tentou tirar a arma da mão dela e acabou ocasionando um disparo.

Duas pessoas ficaram feridas

O tiro disparado acertou de raspão a perna de uma mulher e atingiu o pé de um homem, sendo que os dois não tinham qualquer relação com a PM. Ela foi detida pela equipe de segurança e, na delegacia, afirmou não se lembrar de nada além da discussão com o companheiro, motivada por ciúmes.

A soldado foi presa em flagrante e liberada após a audiência de custódia. Isabela deverá responder pelos crimes de lesão corporal e disparo de arma de fogo.

Segundo reportagem do G1, o casal atingido pelo disparo está fora de risco.