Bolsonaro pode concorrer nas próximas eleições? Entenda

Com situação jurídica delicada, a candidatura de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais de 2026 pode estar ameaçada. Autodeclarado pré-candidato à Presidência da República, o ex-presidente pode encontrar impedimentos legais para uma nova candidatura visto que uma decisão da Justiça Eleitoral impede que ele concorra ao cargo.

Falando abertamente sobre sua intenção em disputar as próximas eleições, Bolsonaro foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelos crimes de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Diante das condenações, o ex-presidente foi considerado inelegível até o ano de 2030. Desta forma, sua participação nas eleições do próximo ano seria improvável.

No entanto, segundo informações compartilhadas pelo G1, Bolsonaro e aliados buscam reverter a condição gerada pela condenação e tentam viabilizar sua candidatura.

Entenda o que levou à condenação de Bolsonaro

A sentença que torna Bolsonaro inelegível é referente a dois episódios registrados no ano de 2022. Na ocasião ele atacou o sistema eleitoral brasileiro, sem provas concretas de suas acusações, durante uma reunião com embaixadores. Ele também teria se utilizado das comemorações oficiais do 7 de setembro como palco para realização de propaganda eleitoral.

Com isso, os aliados de Bolsonaro aguardam pela aprovação da anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro e mudanças da Lei da Ficha Limpa. O projeto de lei complementar de autoria do deputado Bibo Nunes (PL) busca reduzir de oito para dois anos o período de inelegibilidade para condenados por abuso de poder político ou econômico, o que afetaria diretamente Bolsonaro.