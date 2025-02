Bilhetes e roubo de sapato: tenista sai chorando de quadra ao identificar homem que a perseguia

A tenista britânica Emma Raducanu, de 22 anos, chorou durante uma partida no Campeonato de Tênis de Dubai, após se sentir perseguida por um homem que demonstrou comportamento obsessivo.

De acordo com o The Sun, o incidente ocorreu durante a segunda rodada do torneio, quando Emma se sentiu tão incomodada que chegou a se esconder atrás da cadeira do árbitro.

A jovem se dirigiu ao árbitro visivelmente angustiada, enquanto o homem, que estava nas primeiras fileiras, foi retirado do local.

Em cenas preocupantes, a jogadora enxugou as lágrimas com uma toalha, e sua adversária, Karolina Muchova, se aproximou para confortá-la. Apesar do incidente, Emma voltou a jogar, mas acabou perdendo para sua oponente.

Em um comunicado oficial, a Associação de Tênis Feminino informou que o mesmo homem havia abordado a atleta em um espaço público no dia anterior ao incidente. Ele agora foi banido de todos os eventos da organização por apresentar uma ameaça as jogadoras.

A atleta está recebendo segurança e apoio da organização que também ressaltou a importância de práticas de segurança eficazes em eventos esportivos internacionais.

Esse não é o primeiro episódio de assédio enfrentado por Emma. Em janeiro de 2022, ela revelou que havia sido alvo de um perseguidor, que chegou a roubar um sapato do seu pai e deixar bilhetes estranhos em sua casa.

O homem, identificado como Amrit Magar, de 35 anos, foi condenado por perseguição. Na época, a atleta confessou que se sentia abalada e sem liberdade, pois caminhava “desconfiada e olhando para todos os lados”.

