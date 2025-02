VÍDEO: Menino de 2 anos morto em PE foi achado perdido meses antes; casal suspeito é procurado

A Polícia Civil investiga a morte do menino Arthur Ramos Nascimento, de 2 anos, que foi levado a um hospital de Tabira, em Pernambuco, com várias lesões pelo corpo. O garoto estava sob os cuidados de Antônio Lopes Severo e Giselda da Silva Andrade, apontados como os principais suspeitos pelo crime e são procurados pelas autoridades. Meses antes, a criança foi achada perdida e chorando na cidade (assista no vídeo abaixo).

No vídeo, o menino apareceu sendo segurado por uma mulher, que o achou na rua chorando. Na ocasião, ela fez a gravação e divulgou em grupos da cidade, na intenção de localizar os responsáveis. Não há informações se, na época, o caso chegou a ser comunicado à polícia.

Arthur morreu no último domingo (16), depois que deu entrada em um hospital de Tabira com lesões em várias partes do corpo. Apesar de receber atendimento, ele não resistiu.

As autoridades descobriram que a mãe do menino vive em outro estado e tinha o deixado sob os cuidados de Antônio e Giselda.

A delegada Joedna Soares, responsável pelo caso, confirmou que a investigação descartou a participação da mãe do menino no crime. No entanto, ainda é apurado o motivo que a levou a deixar o garoto com o casal e se há parentesco entre eles.

O caso foi registrado como homicídio por violência doméstica e segue em apuração. A polícia procura pelos suspeitos, mas eles seguiam foragidos até o início da tarde desta terça-feira (18).