Suspeita por elo com morte de delegado, ‘Mainha do crime’ alugava armas para bandidos, diz polícia

Suedna Barbosa Carneiro, a 'Mainha do crime', também é suspeita de ligação com a morte do delegado Josenildo Belarmino de Moura Júnior, de 32 anos, ocorrida em janeiro passado

Suedna Barbosa Carneiro, de 41 anos, mais conhecida como “Mainha do crime”, apontada como líder de uma quadrilha que agia na Zona Sul de São Paulo, também é suspeita por ligação com a morte do delegado Josenildo Belarmino de Moura Júnior, de 32, ocorrida durante um assalto em janeiro passado. Conforme a Polícia Civil, a mulher alugava armas para os criminosos e montou um esquema para receptação e venda dos produtos roubados.

Segundo a investigação, Suedna mantinha uma espécie de “bunker” na casa e que morava, em Paraisópolis, onde armazenava armas que eram alugadas para os integrantes da quadrilha. Depois dos crimes, conforme a polícia, ela recebia os itens roubados e os revendia.

A mulher chegou a ser presa por receptação e porte ilegal de arma em março de 2022, após uma investigação ser instaurada. A mulher foi denunciada pelo Ministério Público e, em junho de 2022, ela foi condenada a 10 anos e seis meses de prisão, em regime inicial fechado.

Apesar disso, ela estava em liberdade e voltou a ser presa na manhã desta terça-feira (18). Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), ela passou a ser novamente investigada após a morte do delegado Josenildo, sendo que uma das três armas apreendidas na casa de Suedna pode estar envolvida no crime.

Os policiais passaram a monitorar a movimentação de motocicletas que entravam e saíam da casa da suspeita e, no local, os agentes também apreenderam vários capacetes, além de documentos e equipamentos eletrônicos.

O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, disse em entrevista ao “Bom Dia SP”, da TV Globo, que a mulher, natural da Paraíba, agia “financiando” a quadrilha, ficando com parte dos objetos roubados pelos assaltantes e depois os revendendo.

A defesa de Suedna não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Suedna Barbosa Carneiro, 41, conhecida como "Mainha do Crime", foi presa em SP; ela é apontada como líder de bando que matou o ciclista Vitor Medrado, 46, durante roubo (Reprodução/SSP/Redes sociais)

Morte de ciclista

Além da suspeita de ligação com a morte do delegado, Suedna também é investigada pela morte do ciclista Vitor Medrado, de 46 anos, ocorrida no Parque do Povo, no último dia 13, durante um assalto.

Vitor estava na Rua Brigadeiro Haroldo e tinha parado para checar o celular, quando os assaltantes se aproximaram e atiraram, mesmo sem a vítima reagir (veja no vídeo abaixo).

Depois do crime, um dos bandidos recolheu o celular do ciclista e a dupla fugiu. Os suspeitos ainda não foram identificados, mas a polícia segue em diligências para localizá-los.

A vítima foi socorrida ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu ao ferimento e morreu. O caso foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte.