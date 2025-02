Prefeito pede orações após filho ser atacado por cachorro e ter rosto desfigurado: “Está consciente”

O prefeito da cidade goiana de Campos Belos, Pablo Giovanni (UB), usou as redes sociais para pedir orações para o filho, Caio Giovanni, de 7 anos. O garoto teve o rosto desfigurado ao ser atacado por um cachorro da raça American Bully e precisou passar por uma cirurgia de reconstrução. Ele segue internado em um hospital em Brasília.

“Meu filho Caio Geovanni sofreu um ataque de um cachorro e teve a face do rosto mordida, além de suas mãos. Foi atendido pela equipe médica na UPA de Campos Belos e já estamos em Brasília”, escreveu o prefeito em postagem no Instagram. “Faça orações pelo nosso filho”, ressaltou ele.

O ataque ocorreu na manhã do último domingo (9). O menino estava com a mãe, Thaty Pricinote, e com a irmã mais velha, quando eles foram até a casa do companheiro da avó das crianças. Quando Caio já estava dentro da residência, o cachorro o atacou.

O tutor do animal tentou segurar o cão, mas foi a mãe de Caio que conseguiu afastar o cachorro. Apesar disso, o menino acabou mordido no rosto e nas mãos.

Conforme o prefeito, o cachorro foi adquirido pelo tutor já adulto e estava na casa há poucos dias. Não há informações sobre o paradeiro do cão após o ataque.

Já Caio foi socorrido inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campos Belos e depois transferido para um hospital em Brasília. Ele foi submetido a uma cirurgia de reconstrução da face na noite de segunda-feira (17) e segue com quadro estável, sem previsão de alta.

“Quero pedir a cada um de vocês que continuem rezando pelo meu filho, por favor. Agradeço a cada um de vocês que me mandaram mensagem de força, de fé, de oração. Obrigada, do fundo do meu coração”, escreveu a mãe do menino, também em postagem no Instagram.