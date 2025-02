Polícia apura se menor que morreu ao injetar líquido com restos de borboleta cumpria desafio de internet

A Polícia Civil investiga a morte do adolescente Davi Nunes Moreira, de 14 anos, que passou sete dias internado, na Bahia. Ele deu entrada em um hospital com quadro de vômitos e diarreia e, segundo familiares, o garoto revelou que tinha injetado na perna um líquido com restos de uma borboleta. A suspeita é que o ato tenha sido cometido para cumprir um desafio de internet.

Davi morava com a família na cidade de Planalto. Ele buscou atendimento em um hospital da cidade, onde ficou internado por sete dias. Com o agravamento do quadro, foi transferido para o Hospital Geral de Vitória da Conquista, onde faleceu no último dia 12 com infecção generalizada.

Em depoimento à polícia, o pai do garoto contou que depois que o filho começou a passar mal, ele percebeu que ele tinha um ferimento na perna. Davi mancava e, ao ser questionado, disse que tinha se machucado ao fazer uma brincadeira, mas sem detalhar de fato o que tinha acontecido. Depois, admitiu que tinha injetado na perna o líquido com restos do inseto.

Após a morte do filho, o pai encontrou no quarto dele uma seringa, que suspeita que tenha sido usada para injetar o líquido. Ele entregou o material para perícia.

O caso segue em investigação como morte suspeita na Delegacia de Planalto. O delegado Roberto Júnior informou que aguarda o resultado dos exames necropsiais, que devem atestar as causas da morte de Davi.

O investigador confirmou que apura se o garoto participava de um desafio de internet. Apesar disso, outras hipóteses ainda não são descartadas.