Jovem diz que teste de DNA confirma que ela é Madeleine McCann

Julia Wandelt, uma mulher polonesa de 23 anos que ficou conhecida ao afirmar ser Madeleine McCann, uma menina britânica desaparecida em 2007 em Portugal, voltou a ser notícia esta semana.

De acordo com o New York Post, em novas declarações, a jovemafirmou que resultados recentes de testes de DNA “apoiam fortemente” sua teoria de que ela tem laços com Gerry McCann, pai da criança.

Em abril de 2023, um teste de DNA revelou que ela não era a filha de Kate e Gerry McCann, identificando sua ascendência como polonesa, lituana e romena, mas eecentemente, ela usou o Instagram para divulgar novos resultados de DNA.

Segundo ela, um “especialista mundial” na área foi o responsável e os resultados demonstram ela possui a características de Madeleine, como olhos, dentes e voz.

Em uma série de postagens, Julia se referiu a Kate e Gerry McCann como “meus pais” e afirmou que seus resultados de DNA indicam que ela é parcialmente britânica e irlandesa.

Ela também sugeriu que as evidências genéticas “apoiam fortemente” a possibilidade de Gerry McCann ser seu pai biológico.

Um porta-voz da jovem declarou que ela está determinada a que os McCann e seus pais poloneses façam um teste de DNA, mas ambos se recusam a participar.