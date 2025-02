Homem tenta matar a própria companheira duas vezes em menos de 4 horas e é preso em SP

Nesta terça-feira, dia 18 de fevereiro, um homem, de 46 anos, foi preso por suspeita de tentar matar a própria companheira esfaqueada duas vezes em menos de 4 anos, em Guaratinguetá, município do estado de São Paulo.

De acordo com informações do g1, o crime aconteceu entre a noite de segunda (17) e a madrugada desta terça-feira na casa onde mora o casal, no Jardim Esperança. Eles vivem em união estável há cerca de dois anos.

O crime

O boletim de ocorrência aponta que o primeiro ataque contra a vítima ocorreu por volta de 22h40 de segunda-feira. No documento, a vítima contou que conseguiu sair correndo do imóvel e pediu socorro.

O suspeito fugiu antes da chegada da polícia e a mulher foi levada para o hospital. Lá, ela foi orientada pelos agentes sobre procedimentos para denunciar o caso.

Horas depois, a PM foi acionada mais uma vez para uma ocorrência de violência doméstica no mesmo endereço. Ainda segundo o registro, a vítima disse que saiu do hospital e, ao chegar em casa, encontrou o companheiro.

À polícia, ela relatou que o homem pegou um facão e a atacou novamente, e que foram três golpes - na mão, braço e costas. A mulher foi encontrada pela polícia na rua, ensanguentada, com ferimento de corte nas costas.

Ela estava consciente e contou que o companheiro havia sido o autor das facadas. A vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto-Atendimento.

Agressão anterior

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher relatou que viajou com o companheiro no último fim de semana para Paraty, no Rio de Janeiro, onde também foi agredida. Entretanto, essa agressão não foi registrada na polícia.

O homem chegou ao local pouco depois da polícia e foi levado para a delegacia. Ele negou o crime. De acordo com o suspeito, a vítima estaria sob efeito de álcool e não soube informar por que não aguardou a presença da Policia Militar na residência.

Ele teve a prisão em flagrante decretada pelo delegado de plantão decretou e não teve direito a fiança. A autoridade também representou pela conversão da prisão em preventiva.