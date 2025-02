Chuva em SP: Estado de atenção para alagamentos na cidade termina cedo nesta terça-feira (18)

A tarde desta terça-feira, 18 de fevereiro, começou sendo marcada por uma forte chuva em São Paulo. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE), toda a cidade chegou a entrar em estado de atenção para alagamentos a partir das 14h55.

ANÚNCIO

No entanto, de acordo com o órgão, o estado de atenção para alagamentos terminou em toda a cidade às 16h05. As áreas de chuva formadas pelo calor e a entrada da brisa marítima, que atuaram de forma isolada e forte, perderam força.

Não houve transbordamentos de rios e córregos. Imagens do radar meteorológico do CGE mostram apenas chuva fraca na Zona Leste. Contudo, a chuva ainda é forte nos municípios de Guarulhos, Arujá, Itaquaquecetuba e Santa Isabel, e não têm deslocamento para a capital paulista.

As próximas horas ainda permanecem com previsão de chuvas isoladas, devido ao tempo abafado e as altas temperaturas, porém, com baixo potencial para tempestades.

Leia também:

‘Mainha do crime’: presa mulher apontada como líder de bando que matou ciclista durante assalto, em SP

Tentativa de assassinato fake: saiba quanto ex-prefeito de Taboão da Serra teria pago aos suspeitos

ANÚNCIO

Áudios flagram psicólogas debochando de criança autista em hospital de São Paulo

Quarta-feira quente

Nesta quarta-feira, dia 19 de fevereiro, o tempo permanece abafado na Capital paulista. As temperaturas variam entre mínimas de 22°C e máximas que podem superar os 34°C.

Entre o final da tarde e o início da noite retornam as condições para chuvas na forma de pancadas isoladas, que podem apresentar de moderada a forte intensidade com raios e rajadas localizadas de vento.