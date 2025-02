VÍDEO: Avião com 80 pessoas capota e fica de rodas para cima durante pouso no Canadá

VÍDEO: Avião com 80 pessoas capota de rodas para cima durante pouso no Canadá

Um avião da Delta Airlines capotou ao pousar no Aeroporto Internacional Pearson, em Toronto, nesta segunda-feira (17), vindo de Minneapolis. O acidente deixou uma criança e dois adultos gravemente feridos, que foram encaminhados a hospitais da região, de acordo com o CTV News.

ANÚNCIO

Todos os 80 passageiros foram contabilizados, e as operações de chegadas e partidas no aeroporto foram suspensas temporariamente devido aos fortes ventos. Equipes de emergência, polícia e paramédicos atuam no local, enquanto autoridades, incluindo o primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, acompanham a situação.

Leia mais:

A Air Canada orientou passageiros a verificarem o status dos voos, devido ao impacto nas operações aéreas. A Ministra dos Transportes, Anita Anand, confirmou que o voo 4819 da Delta Airlines transportava 80 passageiros. Foi comunicado que as investigações estão em andamento. Assista ao momento da queda: