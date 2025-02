Tentativa de assassinato fake: ex-prefeito de Taboão da Serra teria armado atentado para sensibilizar eleitores

A Polícia Civil e o Ministério Público (MP) concluíram nesta semana as investigações referentes à tentativa de homicídio sofrida por José Aprígio (Podemos), ex-prefeito de Taboão da Serra (SP) durante a campanha eleitoral de 2024.

Segundo a conclusão, o atentado durante a campanha eleitoral foi forjado por Aprígio na tentativa de sensibilizar os eleitores para conquistar vantagens no segundo turno da campanha eleitoral. O candidato, ferido no dia 18 de outubro por um tiro de fuzil, perdeu a eleição.

Em fala ao G1, a defesa de Aprígio alegou inocência: “Nós temos que deixar claro aqui que ele é a vítima”, comenta o advogado Allan Mohamed.

Antigos secretários estão envolvidos

Conforme a reportagem, ao menos nove pessoas estão envolvidas diretamente no falso ataque a tiros. Três delas são secretários de Aprígio à época do incidente. Uma operação realizada nesta segunda-feira, 17 de fevereiro, buscou prender alguns dos envolvidos na fraude que teria como objetivo sensibilizar os eleitores para votarem no candidato.

De acordo com a publicação, os secretários ainda tiveram a ajuda do sobrinho do prefeito, Cristian Lima Silva, para organizar o falso ataque. O homem, inclusive, chegou a ser alvo de uma investigação da polícia de Alagoas por forjar um ataque contra si mesmo em 2020.

Com isso, a hipótese de um atentado político foi descartada.