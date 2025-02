Piloto morto em queda de avião no interior de SP reviveu um momento marcante da aviação brasileira

O piloto Nelson José Ponzoni, de 77 anos, vítima de um acidente aéreo em Quadra, no interior de São Paulo, participou de um momento marcante da aviação brasileira. Com mais de 50 anos de experiência e passagens como piloto e comandante em diversas companhias aéreas, Nelson e um grupo de amigos recriaram um dos momentos históricos da aviação no Brasil.

A bordo de aviões da década de 40 e 50, Nelson e um grupo de 15 amigos refizeram a rota realizada na época de 1930 pelo Correio Aéreo Nacional (CAN). A ação, datada de 2014, contou com uma viagem de mais de 400 quilômetros com paradas em municípios nos quais o CAN parava para entregar suas cartas.

Segundo o piloto, a ação relembrou um importante momento da aviação brasileira, resgatando a função social desempenhada pelo CAN na época de sua atuação.

Carreira de sucesso na aviação

Nelson Ponzoni era uma personalidade conhecida no meio da aviação. Em ocasiões diversas, o piloto compartilhou sua trajetória de sucesso ao dar entrevistas para veículos especializados em aviação. Começando sua carreira na Vasp, em 1970, ele teve passagem por diversas companhias e mesmo depois de aposentado seguiu trabalhando como comandante.

Nelson e sua esposa, a psicóloga Vivien Neide Barbosa Bonafer Ponzoni, estavam a bordo da aeronave de modelo experimental que se acidentou durante a manhã o último sábado, 15 de fevereiro, em Quadra, no interior de São Paulo.

Eles decolaram para um sobrevoo na região e deveriam retornar ao Clube de voo Aeroquadra, mas acabaram se acidentando em um canavial. Nelson e Vivien morreram na queda. O casal deixa três filhos que seguiram carreira na aviação inspirados pelo pai.

