Homem morre ao caminhar em parque de São Paulo durante forte onda de calor

Durante a manhã do último domingo, 16 de fevereiro, um homem de 58 anos faleceu enquanto caminhava no Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador (Ceret), no bairro do Tatuapé, Zona Leste da cidade de São Paulo.

Informações iniciais divulgadas sobre o caso revelam que o homem passou mal dentro do parque e que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar atendimento médico. No entanto, quando a equipe chegou ao local já encontrou o homem sem vida.

De acordo com o G1, a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana também foram acionadas para apurar o ocorrido, e isolaram o local onde o corpo do homem foi encontrado. O homem não apresentava sinais de violência e o caso segue sob investigação como morte suspeita.

Onda de calor

O caso em questão aconteceu na manhã do último domingo (16), quando a cidade de São Paulo passou a registrar altas temperaturas provenientes de uma onda de calor que segue afetando o estado ao longo dos próximos dias.

Apesar das circunstâncias, não foram confirmadas relações entre a morte do homem e a alta nas temperaturas. No entanto, especialistas alertam para cuidados redobrados com a saúde no período de calor.

Veja algumas recomendações da Defesa Civil paulista para os dias de calor intenso:

