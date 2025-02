Homem é recebido a tiro pelo tio da ex-companheira ao descumprir medida protetiva e tentar invadir a casa dela

Na noite do último domingo, dia 16 de fevereiro, um homem , de 30 anos, foi preso após descumprir medida protetiva e tentar invadir a casa da ex-companheira, em Leme, município no interior do estado de São Paulo.

ANÚNCIO

Ele foi recebido no local a tiro pelo tio da vítima, que também foi preso pela Polícia Militar (PM). O caso aconteceu por volta das 20h45 no bairro Alto da Boa Vista. As informações são do portal g1.

O homem foi encontrado pela PM bastante alterado, e tentou fugir, mas foi contido. De acordo com o boletim de ocorrência, ele disse que foi até a casa da ex para conversar. Contudo, o tio dela, de 72 anos, pegou uma arma de fogo e atirou em sua direção.

O idoso contou que o ex da sobrinha foi até o portão e tentou entrar no imóvel sem permissão. Segundo ele, o homem estava bastante agressivo e fez ameaças.

Leia também:

Homem morre ao caminhar em parque de São Paulo durante forte onda de calor

Criança queima os pés ao brincar descalça no chão de uma creche no interior de São Paulo

ANÚNCIO

Câmeras de segurança gravaram imagens e sons de assalto a idosa que teve o dedo mordido por criminosos em SP

Para se defender, o atirador então resolveu pegar uma espingarda calibre 22 e fez um disparo, não sabendo informar se atingiu a vítima. No local, a polícia apreendeu duas espingardas de pressão e a espingarda utilizada contra o suspeito.

A arma estava municiada com um cartucho intacto e um cartucho deflagrado no chão. O dono da casa também entregou às autoridades mais 33 munições de calibre 22 intactas.

Os dois homens foram encaminhados para o Plantão Policial. O idoso foi preso por disparo de arma de fogo e tentativa de homicídio. Já o ex da sobrinha dele por descumprimento de medida protetiva.