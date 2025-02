Homem é preso após desferir golpes de facão em uma viatura da Polícia Militar no interior de SP

No último sábado, dia 15 de fevereiro, um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso após desferir golpes de facão em uma viatura da Polícia Militar (PM), no Assentamento Bonanza, em Rosana, cidade do interior de São Paulo, localizada no extremo oeste do estado. As informações são do portal g1.

Segundo a PM, a equipe foi acionada para atender um caso de violência doméstica. No local, ao avistar os agentes, o suspeito correu em direção a viatura com um facão na mão.

De acordo com os oficiais, os militares tentaram abordar o homem, que “proferiu insultos e ameaças de morte”. Além disso, ele teria desferido dois golpes de facão no capô do veículo usado pela polícia. O suspeito tentou fugir, mas foi detido pelos agentes.

O que diz a vítima

À polícia, a vítima, que não também não teve a identidade divulgada, com uso da Língua Brasileira de Sinais (Libras) informou que o homem chegou em casa alterado, pedindo dinheiro para comprar drogas.

Com a negativa, o suspeito então ameaçou a mulher de morte. Diante dos fatos, o envolvido foi preso pela polícia por dano qualificado, desacato, desobediência, resistência, ameaça e violência doméstica. Ele segue à disposição da Justiça.