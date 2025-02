Homem de 47 anos é morto pelo próprio irmão com barra de ferro em SP; suspeito alegou ciúmes

No último domingo, dia 16 de fevereiro, um homem , de 47 anos, foi morto pelo próprio irmão com uma barra de ferro, no Centro de Trabiju, município da Região Central do estado de São Paulo. O suspeito, de 43 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM). As informações são do portal g1.

De acordo com a PM, o autor do crime, que não teve a identidade divulgada, foi encontrado agressivo, sob efeito de álcool e drogas, na calçada em frente à casa onde o crime aconteceu.

Ele teria deitado no chão e soltado a barra de ferro que segurava assim notou a aproximação da viatura da polícia. Ainda de acordo com a corporação, o suspeito teria confessado o crime e alegado ciúmes. Conforme o suspeito, o irmão estaria se envolvendo amorosamente com a sua companheira. Os dois dividiam a mesma casa.

Samu constatou o óbito

Dentro do imóvel, os policiais militares encontraram a vítima, identificada como Arnaldo Margarido da Silva, caída no chão com várias lesões e sangue no crânio. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito.

O corpo de Arnaldo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Segundo a Funerária Sinsef, ainda não há informações sobre velório e enterro. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Araraquara.

O caso foi registrado como homicídio qualificado e o suspeito foi conduzido para a Cadeia de Santa Ernestina, onde permaneceu à disposição da Justiça. A arma utilizada no crime foi apreendida pelas autoridades.