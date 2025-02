Filho de Cristian Cravinhos luta na Justiça para anular qualquer vínculo com o pai

O filho de Cristian Cravinhos, que junto com o irmão e a namorada dele, Suzane von Richthofen, assassinaram os pais da garota, luta na Justiça para anular qualquer direito de seu pai sobre ele.

ANÚNCIO

Nesta terça-feira, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai analisar a ação que o jovem ganhou na Justiça do Paraná para anulação de paternidade. A Justiça entendeu na época que o abandono do filho por Cristian justificaria o pedido e terminou a anulação, mas Cristian recorreu.

O jovem, que na época do assassinato do pai tinha apenas três anos, alegou também que o crime cometido pelo pai fez com que sofresse forte preconceito durante toda sua vida.

O rapaz já havia conseguido mudar seu sobrenome na Justiça, em 2009, agora quer contar qualquer tipo de vínculo de parentesco com Cristian Cravinhos. O caso deve ser julgado nesta terça-feira (18), em sigilo.

Condenado a 38 anos de prisão, Cristian Cravinhos cumpre pena no Complexo Penitenciário do Tremembé, no interior de São Paulo, mas já está próximo de avançar para o regime aberto.

MUDANÇA DE NOME

Outro envolvido no caso von Richthofen que resolveu mudar de nome foi Daniel Cravinhos, na época do crime namorado de Suzane. Em seu primeiro casamento, Daniel já havia abandonado seu sobrenome, assinando como “Daniel Bento de Paula e Silva”. Agora, com o segundo casamento com a biomédica Carol Andrade, Daniel passa a assinar “Daniel Andrade de Paula e Silva.”