Ex-namorada do motorista do Porsche foragido após agressão quer tirar o nome dele do registro do filho

A ex-namorada e mãe do filho de Richard Henrique Julião (21), acusado de agredir um idoso de 78 anos no litoral de São Paulo, revelou que tem vontade de tirar o nome do rapaz do registro do filho do casal. Richard, que também já foi acusado de agredir a ex-namorada durante a gravidez, está foragido da justiça desde a última quarta-feira, 12 de fevereiro.

Em fala, a mulher revela que gostaria de tirar o nome de Richard do registro de seu filho. Para ela, a ação do homem de não ter participado da vida da criança até então, bem como as suas atitudes o torna uma má influência para a criança.

“Eu queria mesmo era tirar o nome dele do registro como abandono, porque não há dinheiro que faça ele virar uma pessoa boa e ser uma boa influência para o meu filho. Então eu prefiro tirar o nome dele do registro”, conta a mulher em fala ao G1.

Segundo a ex-namorada de Richard, durante a gravidez do filho ela chegou a ser agredida pelo ex-namorado. Na ocasião, ela registrou ao menos dois boletins de ocorrência contra o homem.

Foragido por tentativa de homicídio

Richard Henrique Julião, de 21 anos, segue foragido após ter a prisão decretada pela tentativa de homicídio de uma idoso de 78 anos em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Na ocasião, rapaz acelerava um Porsche em frente ao prédio em que estava hospedado, provocando os moradores do local que reclamaram sobre o barulho do veículo.

Ele teria arremessado um chinelo em direção ao idoso, que jogou o calçado de volta e ameaçou jogar um tijolo no carro de luxo. Richard então teria agredido o homem, que chegou a perder a consciência e precisou passar por atendimento médico devido a gravidade de seus ferimentos.