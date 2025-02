Estado de saúde do Papa Francisco se agrava e aumenta a preocupação dos fiéis

Por meio de uma nota encaminhada à imprensa e publicada nas redes sociais, o Vaticano confirmou que o quadro de saúde do Papa Francisco é “uma situação clínica complexa”. Apresentando recentes episódios de bronquite, um novo exame revelou que o pontífice possui enfrenta uma infecção polimicrobiana no trato respiratório, exigindo um cuidado ainda maior com seu tratamento.

Na nota, compartilhada pela página Vatican News no X, antigo Twitter, Matteo Bruni, diretor da Holy See Press, informa que o Papa passou uma noite tranquila e segue de bom humor, no entanto sua condição de saúde é delica e inspira cuidados devido ao novo diagnóstico.

“Todos os exames realizados até o momento indicam um quadro clínico complexo, que exigirá uma internação hospitalar adequada”.

Fiéis em oração

Diante do comunicado, fiéis que já estavam preocupados com os recentes problemas de saúde do Papa Francisco utilizaram as redes sociais para estender suas orações ao pontífice. Pedindo pela saúde do Papa, seguidores deixaram suas mensagens de apoio na publicação.

“O Senhor está contigo Papa Francisco. Cuidando do senhor está também Nossa Senhora vossa mãe amada e nossa. Tudo está bem em companhia de Jesus e Nossa Senhora”, escreveu uma seguidora.

“Em oração pelo Santo Padre”, escreveu outro ao que um terceiro complementou: “Melhoras para o Santo Padre. Vamos orar pela sua saúde”.