Criança queima os pés ao brincar descalça no chão de uma creche no interior de São Paulo

Uma criança de um ano e seis meses precisou de atendimento médico após queimar os pés ao brincar descalça na creche. O caso, registrado em Várzea Paulista (SP) chamou atenção junto às recentes notícias sobre o aumento das temperaturas no estado.

Conforme publicado pelo G1, a avó da criança contou que o acidente ocorreu durante o intervalo das aulas no período da manhã no dia 11 de fevereiro. O menino brincava descalço na área de recreação da creche e correu em direção a uma área descoberta onde acabou se queimando no piso quente.

A avó explica que o menino queimou os dedos e parte da sola dos pés, sendo prontamente atendido pelas cuidadoras da escola, que o levaram até uma Unidade Básica de Saúde (UBS). No local o menino foi diagnosticado com queimaduras de primeiro grau nos dois pés e encaminhada para casa com atendimento domiciliar.

Prefeitura afirma que o piso não retém calor

Em nota, a prefeitura de Várzea Paulista afirma que a creche foi reformada em 2024 e entregue em 25 de janeiro deste ano. Segundo a nota, o material utilizado na obra é “adequado para áreas de recreação infantil” e “vem sendo utilizado há mais de um ano em áreas descobertas, sem que tenham sido registrados problemas”.