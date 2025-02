Câmeras de segurança gravaram imagens e sons de assalto a idosa que teve o dedo mordido por criminosos em SP

Uma câmera de segurança captou imagens e sons durante um assalto na Zona Oeste de São Paulo. A vítima, uma médica de 67 anos, foi agredida pelos criminosos e chegou a ter o dedo mordido por um deles que tentou arrancar sua aliança.

ANÚNCIO

Leia também:

O caso em questão aconteceu nas primeiras horas da manhã do dia 15 de fevereiro. A médica, que conta se exercita no local há mais de 10 anos, acredita que o caso seja uma fatalidade, apesar da agressividade dos assaltantes.

Nas imagens é possível ver o momento em que ela é abordada pelos assaltantes, que inicialmente pedem por seu celular e passam a agredi-la ao saber que a vítima está sem o aparelho.

Eles então pedem que ela “passe a aliança”, em desespero a vítima grita para informar que a aliança não sai de seu dedo, momento no qual um dos assaltantes morde a mão da mulher na tentativa de pegar a joia.

⚠️⚠️ATENÇÃO! Imagens fortes!⚠️⚠️

Os criminosos não foram identificados

As agressões continuam por mais um minuto, até que os assaltantes desistem e saem em uma moto, deixando a vítima no chão. A médica consegue se levantar e deixa o local, buscando por atendimento médico em seguida. Ela segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) tratando de uma fratura na costela e danos ao pulmão.

Os criminosos envolvidos no ato seguem sem serem identificados, mas as imagens captadas pela câmera podem auxiliar as autoridades na investigação referente ao caso. O estado de saúde atualizado da vítima também não foi divulgado.

Informações - G1.