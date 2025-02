Bebê de 3 meses sofre ferimentos graves no colo da mãe após carro bater em árvore em SP

Um acidente de carro no bairro Jardim das Oliveiras, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, deixou um bebê de três meses gravemente ferido na noite do último sábado (15/2). De acordo com o Metrópoles, a criança estava no colo da mãe quando o carro em que passeavam colidiu com uma árvore.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a mãe do bebê e a criança foram socorridas e encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte. Diante da gravidade dos ferimentos, o bebê foi transferido para o Hospital da Criança e Maternidade (HCM) da cidade, onde permanece internado.

Na ação, o motorista e companheiro da mulher, suspeito de estar embriagado, teria dormido ao volante e fugiu do local depois do acidente. A Delegacia Seccional de São José do Rio Preto registrou o caso como lesão corporal culposa na direção de veículo e fuga do local do acidente. O caso segue sendo investigado e as autoridades buscam pelo condutor do veículo.

