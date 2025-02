Assaltantes mordem dedo de vítima para tentar roubar aliança durante abordagem na Zona Oeste de SP

Uma médica de 67 anos relatou os momentos de terror que viveu durante um assalto na Zona Oeste de São Paulo. A mulher, que costuma se exercitar na região, revelou que um dos assaltantes chegou a morder seu dedo na tentativa de arrancar a aliança utilizada por ela.

Imagens da ação dos assaltantes foram registradas por uma câmera de segurança que também conseguiu captar algumas das falas dos envolvidos. A médica se exercitava na Av. Doutor Francisco de Paula Vicente, no bairro Continental, por volta das 5h da manhã do último sábado, 15 de fevereiro, quando foi abordada pelos homens.

No momento da abordagem a mulher começou a gritar por socorro, mas foi agredida pelos assaltantes que passaram a exigir sua aliança, visto que ela estava sem celular no momento. Ela tentou explicar aos homens que a joia não sai e que tentaria tirá-la, momento no qual as agressões se intensificaram. Um dos suspeitos chegou até mesmo a morder o dedo da médica na tentativa de tirar a aliança.

Após quase um minuto de agressão, os suspeitos desistiram e fugiram em uma moto. Os homens envolvidos no caso ainda não foram identificados pelas autoridades.

Internação e fatalidade

Em fala ao G1, a médica conta que acredita ter sido vítima de uma fatalidade, visto que costuma se exercitar no local do ocorrido há mais de 15 anos, sempre no mesmo horário.

As agressões resultaram em uma série de lesões que levaram a médica a ser internada em uma unidade de terapia intensiva. Medicada com morfina, ela se recupera em ambiente hospitalar e trata de uma costela quebrada e uma grave lesão pulmonar em decorrência das agressões.