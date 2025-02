Vítima de incêndio em fábrica de fantasias no RJ morreu neste domingo

A morte de uma das vítimas do incêndio em uma fábrica de fantasias em Ramos, no Rio de Janeiro, foi confirmada pela direção do Hospital Estadual Getúlio Vargas no início da tarde deste domingo, 16 de fevereiro.

Informações cedidas pelo Hospital Estadual Getúlio Vargas e compartilhadas pelo O Globo confirmaram a morte de Rodrigo Oliveira, um dos feridos que estava internado na unidade de saúde desde a quarta-feira (12). Rodrigo foi uma das oito vítimas encaminhadas para a unidade de saúde. Ele e outros funcionários estavam no galpão da confecção quando um forte incêndio tomou conta do local.

Dos oito pacientes levados à unidade, seis seguem internados neste domingo. Uma mulher apresentou melhora em seu estado de saúde e agora é considerada estável. Os demais pacientes, sendo três mulheres e dois homens, seguem em estado grave.

Trabalhadores dormiam no local

Na quarta-feira, dia 12 de fevereiro, a fábrica da confecção de fantasias Maximus pegou fogo ainda no início da manhã. Por conta da proximidade do Carnaval e da demanda de trabalho, diversos funcionários dormiam no local para iniciar o turno seguinte.

Segundo uma das mulheres, que conseguiu deixar o galpão sem ferimentos, ela se preparava para tomar banho perto das 7h30 da manhã quando o fogo começou. Em seu relato, ela conta que estava dormindo no local de trabalho desde a segunda-feira.

Ao todo, 21 pessoas ficaram feridas no incêndio, sendo que 8 ficaram em estado grave e foram encaminhadas ao Hospital Estadual Getúlio Vargas.