Motorista alcoolizado teria provocado acidente que deixou bebê gravemente ferido no interior de SP

Um bebê ficou gravemente ferido após o carro em que estava com a mãe se envolver em um grave acidente de trânsito na madrugada deste domingo, 16 de fevereiro. Segundo a mãe, que também sofreu ferimentos, o motorista do veículo estaria sob efeito de álcool. O caso foi registrado em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Segundo apuração do G1, a mãe e a criança precisaram de atendimento médico e foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte. No entanto, devido a gravidade dos ferimentos, o bebê precisou ser transferido para o Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto.

A criança não estava na cadeirinha

Em depoimento, a mãe da criança, uma jovem de 19 anos, revelou que carregava o filho no colo e estava com ele no banco dianteiro no momento do acidente. Ela também confirmou que não usava o cinto de segurança.

O motorista, seu companheiro, teria ingerido bebida alcóolica antes do acidente e acabou dormindo ao volante. O veículo se chocou contra uma árvore, causando graves ferimentos no bebê e diversos ferimentos na mãe. Após o acidente, o homem fugiu do local.

Até o momento o condutor do veículo não foi localizado pelas autoridades, enquanto o caso foi registrado como lesão corporal na direção de veículo e fuga do local do acidente.