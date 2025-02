Jovem perde mão e pé em acidente envolvendo uma moto e um carro na Rodovia Raposo Tavares

Um jovem de 19 anos ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo uma moto e um carro na rodovia Raposo Tavares, em Piquerobi, interior de São Paulo. O caso, registrado na madrugada deste domingo, 16 de fevereiro, ocorreu na altura do km 002,400 da rodovia.

Informações confirmadas pela Polícia Militar Rodoviária e publicadas pelo G1, indicam que “os veículos colidiram lateralmente ao passarem um pelo outro em sentido contrário”. Com o choque, o motociclista de 19 anos teve o pé e a mão esquerda amputados.

O jovem foi encaminhado em estado grave ao Pronto-Socorro de Presidente Venceslau (SP). Segundo os policiais, ele se recusou a realizar o teste bafômetro.

Por sua vez, o motorista do carro envolvido no acidente não teve ferimentos. O homem, de 41 anos, realizou o teste do bafômetro e teve resultado negativo.

O local do acidente foi periciado e o caso registrado na Polícia Civil de Presidente Venceslau. Até o momento não foram divulgadas atualizações sobre o estado de saúde do jovem.