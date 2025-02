Homem utiliza PIX para ameaçar a ex-namorada após o término do relacionamento

Mensagem enviada via PIX

Bruna Cristina da Mota Silva, de 31 anos, revelou estar sendo perseguida pelo ex-namorado que não aceita o término do relacionamento. A cabeleireira de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, conta que após bloquear o ex nas redes sociais e telefone passou a receber ameaças por mensagens via PIX.

ANÚNCIO

Leia também:

Corpo de adolescente é encontrado em trilha na região de Cotia (SP)

Dona de creche que agrediu bebê de 2 anos foi localizada e presa em São Paulo

Saiba quem são as vítimas do acidente aéreo no interior de São Paulo

Segundo o relato de Bruna, compartilhado pelo G1, o ex-namorado passou a enviar ameaças junto a transferências via PIX. Em um dos textos é possível notar xingamentos e intimidação. As imagens em questão foram entregues à polícia junto de outros materiais e boletins de ocorrência já registrados anteriormente por ela.

“Não tenho vida”

De acordo com o relato da cabeleireira, que possui duas medidas protetivas contra o ex-companheiro, o homem insiste em desafiar a lei e segue buscando meios de entrar em contato com ela e aparecer nas proximidades de sua casa.

ANÚNCIO

“Eu não tenho vida. A gente sempre abre o portão olhando para cima e para baixo para ver, porque ele aparece do nada. Vou na igreja com meu cunhado e com a minha irmã e é o único lugar que eu vou, porque não posso sair, não tenho vida”.

Ex-policial

O ex-namorado de Bruna é o ex-policial militar Jhonata Januário Farias, de 33 anos. Os dois ficaram juntos por três anos e meio sendo que o relacionamento acabou em julho de 2024. Segundo a cabeleireira, foi a partir do término que começaram as perseguições.

“Ele passa na minha rua acelerando o carro, me liga 24 horas por dia, e eu não atendo mais porque fico nervosa, passo mal. Ele sempre me ameaça, ameaça minha família, diz que não posso ter outro porquê sou dele para sempre e que se eu arrumar outra pessoa, ele vai tirar do caminho”.

Diante da situação, Bruna chegou a colocar câmeras de segurança na casa, mas em dezembro de 2024 as imagens do equipamento registraram quando um homem na garupa de uma moto quebra as câmeras com um martelo. Segundo a mulher, o homem visto nas imagens é seu ex-namorado.

Bruna também conta que o ex chegou a ameaçar seus familiares e até mesmo jogou uma bomba em sua casa. Em outras ocasiões, ele teria arremessado um bloco de concreto no carro da família e dado tiros de chumbinho no portão.

Até o momento, a defesa do ex-policial não se pronunciou sobre o assunto.