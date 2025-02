Homem desaparece no mar após escorregar e cair da costeira de uma ilha em Ubatuba

Ilha do Prumirim

Um homem de 38 anos se acidentou na costeira da Ilha do Prumirim, em Ubatuba, litoral de São Paulo, neste domingo (16). Segundo informações confirmadas pelo Grupamento de Bombeiros Marítimos, uma operação de buscas ocorre na região.

De acordo com o que foi divulgado sobre o caso até o presente momento, o homem estava na ilha quando caiu da costeira entre as pedras e afundou no mar. Pessoas que testemunharam o acidente tentaram localizá-lo na água, mas quando não conseguiram acionaram os bombeiros.

O acidente foi registrado perto das 12h e as buscas seguem em andamento.

As informações são do G1.