Ex-namorada do motorista de Porsche foragido após espancar um idoso desabafa sobre o relacionamento: “Foi um erro”

A ex-namorada de Richard Henrique Julião, 21 anos, foragido após agredir um idoso de 78 anos em Praia Grande (SP), deu detalhes sobre seu relacionamento com o rapaz, com quem tem um filho de 1 ano. Segundo ela, após ver o menino nascer o homem “foi embora”.

ANÚNCIO

Leia também:

Segundo a mulher, que falou ao G1 sobre o relacionamento que teve com o rapaz, Richard nunca se preocupou em ver ou prover algo para o filho. Ela inclusive revelou ter aberto dois boletins de violência doméstica contra o homem, sendo que as agressões aconteceram até mesmo durante a gravidez.

Em sua fala, a mulher conta que considera o ex-namorado uma “pessoa ruim”, e prefere evitar contato com ele. “Não há dinheiro que faça ele virar uma pessoa boa e ser uma boa influência para o meu filho”, desabafa.

A mulher ainda revela que ele esteve presente no dia do nascimento do filho e nunca mais deu notícias ou suporte à criança. “Ele falou que seria um bom pai, que ele queria estar junto, que era para eu o perdoar por tudo. Que meu filho merecia ter o pai por perto. O que foi um erro, porque ele me batia grávida”.

Tentativa de Homicídio

Richard Henrique Julião, de 21 anos, é procurado pela polícia pela tentativa de homicídio de um idoso de 78 anos em Praia Grande, litoral de São Paulo. Na ocasião, ele acelerava um Porsche na frente do prédio em que estava hospedado e decidiu agredir os moradores que protestavam por conta do barulho.

Ele então teria arremessado um chinelo na direção do idoso, que revidou lançando o calçado na direção de Richard. Em seguida, acompanhado por outras pessoas o motorista do carro de luxo começou a agredir o homem, que chegou a perder a consciência e precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

ANÚNCIO

Após o ato, Richard fugiu para São Paulo. Na zona leste da cidade a Polícia Militar localizou o Porsche utilizado por ele. O veículo estava no estacionamento de um prédio. O rapaz segue foragido.