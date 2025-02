Calor em São Paulo pode quebrar recorde no início desta semana

Os dias de calor intenso estão só começando na cidade de São Paulo. Informações confirmadas pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de SP afirma que a capital pode quebrar o recorde de altas temperaturas no início desta semana. Os efeitos já poderão ser sentidos a partir de hoje, 16 de fevereiro.

Para hoje (16), a cidade de São Paulo deve registrar um aumento no calor, que pode atingir a temperatura máxima de 32ºC. Além da alta temperatura, quem está em SP também deve se preparar para o tempo abafado.

O recorde de temperatura máxima do ano deve vir nos próximos dias, ainda no início da semana com os termômetros chegando a 33ºC, com menores percentuais de umidade, por volta de 34%, ainda na segunda-feira, 17 de fevereiro.

Alerta para todo o estado

Além da capital, todo o estado de São Paulo pode sofrer com as altas temperaturas nos próximos dias. Em aleta emitido pela Defesa Civil, o órgão revela que algumas regiões do estado podem registrar temperatura máxima superior a 35°C, como no caso de Itapeva e Vale do Ribeira (38°C), e na Baixada Santista, São José dos Campos, Araçatuba, Marília e Presidente Prudente (36°C).

As recomendações para os dias de calor intenso são para que a população evite se expor ao sol nos horários mais quentes do dia, entre as 10h e as 16h, além de utilizar protetor solar e manter a hidratação.

As informações são do portal Metrópoles.