Avião que caiu no interior de São Paulo era um modelo experimental e chegou a se acidentar anos antes

O avião que caiu no último sábado (15) em Quadra, interior de São Paulo, chegou a se envolver em outro acidente aéreo durante um pouso forçado em 2019. Na ocasião, também no interior do estado, a aeronave acabou parando de cabeça para baixo.

Segundo publicado pela CNN Brasil, as informações constam em um relatório da aeronáutica datado de 2019. O avião em questão chegou a realizar um pouso forçado em Piedade e acabou “capotando” durante o procedimento. No acidente não foram registradas vítimas.

A aeronave, um modelo experimental, pertencia a Nelson Ponzoni, que morreu ao lado da esposa, Vivien Ponzoni, no acidente de sábado (15). O modelo, registrado como aeronave de modelo experimental no cadastro de registro da Agência Nacional da Aviação Civil (Anac), não tinha autorização para operação de táxi aéreo e constava como uma construção amadora datada de 1999.

Tentativa de pouso de emergência

Neste sábado, 15 de fevereiro, a aeronave levando Nelson e Vivien decolou do Clube de Voo Aeroquadra, na cidade de Quadra, para realizar um sobrevoo na região. A expectativa era de que a aeronave pousasse no mesmo local da decolagem.

No entanto, segundo informações dos socorristas, o avião tentou um pouso emergencial em um canavial, mas acabou explodindo na queda, vitimando os dois ocupantes.

Vivien e Nelson eram casados, moradores de São Paulo, e deixam três filhos.