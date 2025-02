Após discussão, homem agride a esposa e é preso no interior de SP; suspeito já tem 28 passagens pela polícia

No último sábado, dia 15 de fevereiro, um homem, de 28 anos, foi preso por agredir a própria esposa, no bairro Brigadeiro Tobias, em Sorocaba, município no interior do estado de São Paulo. As informações são do portal g1.

De acordo com a Guarda Municipal, o suspeito, que não teve o nome divulgado, já tem 28 passagens pela polícia por diversos crimes. A própria vítima, de 22 anos, acionou a GCM.

No local, a equipe de guardas foi informada pela jovem que o casal mantém um relacionamento amoroso há oito meses, e que, pela manhã, os dois haviam discutido.

Após o desentendimento, homem teria então apertado com força as mãos e o braço da esposa, provocando hematomas. Quando a mulher tentou fechar a porta, ele ainda prensou o dedo indicador da mão direita dela e também teria ameaçado dizendo que desejaria pisar na cabeça dela.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado pelos guardas para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do município.

Ainda de acordo com a GCM, a vítima, que também não teve a identidade divulgada, se recusou a receber atendimento médico e não tinha medida protetiva contra o companheiro.

O homem foi preso em flagrante e espera a audiência de custódia. A mulher foi orientada a passar por atendimento no Centro de Referência da Mulher (Cerem), e na Defensoria Pública.