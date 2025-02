Acidente na Zona Leste de SP termina com carro pegando fogo e duas pessoas feridas

Um acidente de trânsito na região do Tatuapé, Zona Leste de São Paulo, terminou com um dos carros pegando fogo e duas pessoas feridas. Segundo testemunhas, o motorista do veículo que pegou fogo conseguiu escapar do carro antes das chamas tomarem conta do automóvel.

As informações sobre o acidente, que ocorreu no último sábado (15), foram publicadas neste domingo (16) pelo G1. De acordo com a publicação, pessoas que testemunharam o ocorrido acabaram registrando imagens do carro em chamas. O corpo de bombeiros esteve no local para conter o fogo.

Conforme informações das equipes de resgate, os dois ocupantes do veículo branco, um casal de 40 e 42 anos, foram socorridos e encaminhados ao Hospital São Luiz. Informações sobre a identidade dos feridos e seu estado de saúde não foram divulgadas até o momento.

O condutor do veículo que pegou fogo, um jovem de 22 anos, foi atendido no Hospital Tatuapé e liberado em seguida. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas exames realizados no Instituto Médico Legal não revelaram a presença de álcool em seu sangue.