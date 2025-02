VÍDEO: Motorista de Ferrari avaliada em mais de R$ 3 milhões perde o controle e bate o veículo em casa no interior de SP

Na manhã da última sexta-feira, dia 14 de fevereiro, um motorista, que não teve a identidade divulgada, perdeu o controle e bateu uma Ferrari modelo 296 GTB, avaliada em R$ 3,2 milhões, na Avenida Heitor Penteado, em Campinas, cidade do interior do estado de São Paulo.

De acordo com informações do portal g1, o veículo invadiu uma residência entre as ruas Brás Pierro e Avenida Machado de Assis, sentido Avenida Imperatriz Leopoldina.

Ao sair da avenida, o carro passou a poucos metros de um homem que trabalhava na calçada. Ninguém ficou ferido.

Nos vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver que a frente do veículo, na cor amarela, ficou totalmente destruída, além de ter destruído o portão da casa.

Assista ao vídeo:

Não há informações sobre a velocidade da Ferrari no momento da batida. Contudo, de acordo com a Central de Operações da Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas), a velocidade máxima permitida na via é de 50 km/h.

O que diz o dono da residência

Lucas, dono da residência onde o veículo colidiu, disse que estava dentro do local no momento da batida. “Os alarmes da casa acionaram. Nesse momento nós nos demos conta que havia um veículo um tanto quanto inusitado, uma Ferrari amarela bem novinha que havia colidido com o portão do imóvel”, contou.

Ele informou ainda que ofereceu ajuda ao condutor do carro de luxo que, segundo ele, seria funcionário de uma concessionária e estava um pouco atordoado por causa dos airbags do veículo. Entre a batida e a retirada da Ferrari, Lucas disse que foram aproximadamente duas horas.