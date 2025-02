Saiba o que a suspeita de dar bolo envenenado aos familiares disse antes de morrer na prisão

Encontrada morta em sua cela na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba, Deise Moura dos Anjos teria deixado uma última mensagem antes de tirar a própria vida. Suspeita de matar ao menos quatro pessoas da família de seu marido com alimentos envenenados com arsênio, Deise aguardava a conclusão das investigações e o julgamento.

Conforme divulgado pela CNN Brasil, que teve acesso à imagem do bilhete supostamente escrito por Deise, a mulher utilizou uma camiseta para deixar mensagem aos familiares. No texto, direcionado às famílias Anjos e Silva, ela se diz inocente das acusações sobre a morte do sogro e de outras três pessoas da família.

“Famílias Anjos e Silva. Eu não sou assassina! Só sou um ser humano fraco e com depressão por tanto sofrer e pagar pelo erro e ingratidão dos outros”.

Bilhete escrito por Deise. Bilhete escrito por Deise. (Reprodução)

Deise foi encontrada morta por agentes da Polícia Penal durante a conferência matinal da última quinta-feira (13) na penitenciária.

Investigações devem continuar

Considerada a principal suspeita pelo envenenamento dos familiares com um bolo de frutas cristalizadas, Deise era investigada pelo homicídio de ao menos 4 pessoas e tentativa de homicídio dos demais. Com sua morte, a investigação deve continuar para que os pormenores do caso sejam esclarecidos.

Considerada pela polícia como sendo uma serial killer, ela também pode ter sido a responsável pela morte do próprio pai no ano de 2020. José Lori da Silveira Moura morreu aos 67, com suspeita de cirrose. No entanto, os policiais acreditam que ele teria sido envenenado com pequenas doses de arsênio ao longo de algum tempo, se tornando a primeira vítima da filha.