Piloto de avião que caiu no interior de SP tentava fazer pouso de emergência

Duas mortes foram confirmadas após a queda de um avião de pequeno porte na região de Quadra, interior de São Paulo. Informações confirmadas pela Defesa Civil e equipes de resgate revelaram que o piloto tentou realizar um pouso de emergência no local.

De acordo com o G1, as vítimas, que não tiveram a identidade divulgada até o momento, são um casal de São Paulo. Eles estavam a bordo da aeronave particular que decolou do Clube de Voo Aeroquadra (SIQV), localizado na Estrada Municipal Zulmira Coelho Miranda de Oliveira. O avião deveria realizar um voo na região e retornar ao local de partida.

Tentativa de pouso de emergência

A queda da aeronave ocorreu em um canavial e foi seguida por um foco de incêndio no local. Segundo informações dos socorristas, o piloto tentou realizar um pouso de emergência no local quando ocorreu o acidente.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) deve realizar as investigações referentes ao acidente.