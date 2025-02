Obras do Metrô afetam operações da Linha 1-Azul neste final de semana

Passageiros que utilizam a Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo devem se preparar para complicações no trajeto ao longo deste final de semana. Nos dias 15 e 16 de fevereiro, o trecho entre as estações Japão-Liberdade e São Joaquim ficará interditado para passagem do tatuzão que segue para área de obras da Linha 6-Laranja.

Com o bloqueio para obras, as estações Japão-Liberdade, São Joaquim e Vergueiro ficarão fechadas ao longo do final de semana. Os passageiros que realizam o trajeto serão atendidos pelo sistema de ônibus Paese.

Em nota, o Metrô confirmou que a operação seguira nos demais trechos da Linha 1-Azul, sendo que no sábado os trens terão cinco minutos de intervalo médio, enquanto no domingo o espaçamento entre as composições será de sete minutos.

Sistema de senhas e retorno gratuito ao Metrô

De acordo com informações publicadas pela CNN Brasil, os passageiros que desembarcarem nas estações Japão-Liberdade ou Vergueiro receberão uma senha que possibilitará o embarque gratuito no Metrô após pegar o ônibus Paese entre as estações.

Os passageiros que teriam como destino a estação São Joaquim não receberão a senha e terão o novo embarque tarifado. Quem optar por realizar o trajeto entre Liberdade e Vergueiro a pé também deverá retirar a senha para um novo embarque não-tarifado.