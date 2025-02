Motoristas encaram congestionamento na Mogi-Bertioga durante a manhã deste sábado

Os motoristas que seguem para o litoral pela rodovia Mogi-Bertioga encontram um grande congestionamento que vai do quilômetro 58 ao 63, durante a manhã deste sábado, 15 de fevereiro. Segundo informações, a Polícia Militar Rodoviária realizou a Operação Direção Segura nesta parte do trajeto.

ANÚNCIO

Leia também:

De acordo com o G1, que ouviu o tenente André Belarmino, da Polícia Rodoviária, ao menos quatro motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool entre as 6h30 e 9h. Outros 106 foram autuados por infrações diversas, como uso de celular ao volante, falta do cinto de segurança e excesso de passageiros nos carros.

A concessionária responsável pela administração da rodovia ainda afirmou ter identificado lentidão na altura do quilômetro 78. Desta forma, é considerada a possibilidade de adotar uma faixa reversível entre os quilômetros 98 e 77 para auxiliar no trânsito.