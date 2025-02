Motorista de Porsche que espancou idoso, agrediu a ex-namorada grávida e a avó segue foragido

Richard Henrique Julião, de 21 anos, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça de São Paulo e segue foragido desde a noite da última quarta-feira, 12 de fevereiro. O Porsche que era conduzido por ele foi localizado por policiais militares em São Paulo, capital.

O jovem espancou Argemiro Soares da Silva, de 78 anos, na Avenida Presidente Castelo Branco em Praia Grande, litoral de São Paulo. As agressões foram motivadas por reclamações do idoso e de outros moradores do prédio, no qual Richard estaria hospedado, sobre o barulho causado pelo jovem ao realizar manobras e acelerar constantemente o carro de luxo.

Veículo encontrado

Conforme publicado pelo G1, o Porsche utilizado por Richard foi encontrado na garagem de um prédio na Zona Leste de São Paulo. Apesar de conseguirem localizar o veículo, os policiais não encontraram o motorista, que segue foragido. Por sua vez, o carro de luxo está registrado em nome de outro homem na cidade de Belo Horizonte (MG).

Richard teve a prisão temporária decretada por tentativa de homicídio com os agravantes de motivo fútil, meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima e pela idade da vítima ser superior a 60 anos. O rapaz também já foi denunciado após agredir a avó e causar danos à casa dela, agredir a ex-namorada grávida e é investigado por associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro.