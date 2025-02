Motorista de Porsche que agrediu idoso no litoral de SP já foi denunciado por violência doméstica estelionato

ANÚNCIO

Richard Henrique Julião, de 21 anos, acusado de ser o motorista de um Porsche que agrediu um idoso no litoral de São Paulo após reclamações sobre o barulho do veículo de luxo, tem um histórico de ocorrências e denúncias na Polícia Civil de São Paulo. Além de agredir um idoso de 78 anos em Praia Grande, ele também teria agredido a avó, de 79 anos e a ex-namorada grávida, e cometido uma série de outros delitos.

De acordo com a CNN Brasil, que teve acesso à ficha criminal do rapaz, as denúncias contra ele contêm casos de desacato à autoridade, dano à propriedade, violência doméstica, ameaça, lavagem de dinheiro e associação a organização criminosa.

Ficha repleta de denúncias

Um dos casos mais recentes registrados contra Richard, antes da tentativa de homicídio do idoso agredido, é um caso de desacato à autoridade contra guarda civis municipais em Belo Horizonte. Na ocasião, o Porsche estava estacionado em uma faixa de pedestres na capital mineira. Ao ser abordado pelos agentes para remover o veículo, Richard os empurrou e os chamou de “pobres”.

Em 2023 ele foi denunciado pela própria avó após danificar parte da casa da idosa em São Paulo. Em 2021 a idosa chegou a buscar por apoio da polícia após ser ameaçada pelo neto, que morava em sua casa e tinha problemas com o consumo de álcool. No ano de 2022 ela recebeu uma medida protetiva contra Richard, mas decidiu “dar uma nova oportunidade” ao neto e não deu sequência ao caso.

Por sua vez, a ex-namorada de Richard também chegou a registrar contra ele dois boletins de ocorrência por agressão. Ela também revelou que o rapaz, com quem tem um filho de 1 ano, nunca prestou assistência à criança.

Richard ainda chegou a ser investigado por fraudes, golpes na internet e lavagem de dinheiro. No entanto, a Justiça concluiu que não havia provas suficientes para seguir com as acusações de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.