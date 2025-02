Homem furta diversas peças de picanha e queijo muçarela avaliadas em R$ 4,2 mil em mercado e é preso

Na última quinta-feira, dia 13 de fevereiro, um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso por suspeita de furtar 14 peças de picanha e 11 peças de queijo muçarela, em Jundiaí, município do estado de São Paulo.

O caso aconteceu em um mercado atacadista, cujo nome não foi revelado. As peças furtadas pelo suspeito estão avaliadas em R$ 4,2 mil. As informações são do portal g1.

De acordo com a Polícia Militar (PM), inicialmente os agentes foram acionados até o estabelecimento devido a um desentendimento no local. No entanto, o suspeito estava próximo e começou a ficar nervoso com a presença da corporação,

Pouco tempo depois, os funcionários do mercado informaram à PM que o homem havia furtado as peças de picanha e queijo. Ele foi preso e encaminhado para o Plantão Policial de Jundiaí.

